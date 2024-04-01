Рейтинг лучших команд НБА. «Денвер» занимает первое место, «Бостон» – второй, «Оклахома» – третья
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.
Проигрыши «Денвера» и «Бостона» сохранили за командами прежнюю расстановку на первых двух местах.
«Оклахома» вернулась в тройку лидеров.
Полный рейтинг:
1. «Денвер» (1)
2. «Бостон» (2)
3. «Оклахома» (4)
4. «Миннесота» (5)
5. «Милуоки» (3)
6. «Даллас» (7)
7. «Новый Орлеан» (6)
8. «Клипперс» (9)
9. «Финикс» (8)
10. «Нью-Йорк» (10)
11. «Майами» (11)
12. «Кливленд» (12)
13. «Сакраменто» (13)
14. «Индиана» (16)
15. «Лейкерс» (15)
16. «Голден Стэйт» (19)
17. «Орландо» (14)
18. «Хьюстон» (18)
19. «Филадельфия» (17)
20. «Атланта» (21)
21. «Чикаго» (20)
22. «Бруклин» (24)
23. «Сан-Антонио» (26)
24. «Юта» (22)
25. «Мемфис» (23)
26. «Торонто» (25)
27. «Вашингтон» (28)
28. «Шарлотт» (29)
29. «Детройт» (30)
30. «Портленд» (27)