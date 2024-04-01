Рейтинг лучших команд НБА. «Денвер» занимает первое место, «Бостон» – второй, «Оклахома» – третья

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

Проигрыши «Денвера» и « » сохранили за командами прежнюю расстановку на первых двух местах.

«Оклахома» вернулась в тройку лидеров.

Полный рейтинг:

1. « » (1)

2. « » (2)

3. «Оклахома» (4)

4. « » (5)

5. « » (3)

6. « » (7)

7. « » (6)

8. «Клипперс» (9)

9. «Финикс» (8)

10. « » (10)

11. « » (11)

12. « » (12)

13. «Сакраменто» (13)

14. «Индиана» (16)

15. «Лейкерс» (15)

16. «Голден Стэйт» (19)

17. «Орландо» (14)

18. «Хьюстон» (18)

19. «Филадельфия» (17)

20. «Атланта» (21)

21. «Чикаго» (20)

22. «Бруклин» (24)

23. «Сан-Антонио» (26)

24. «Юта» (22)

25. «Мемфис» (23)

26. «Торонто» (25)

27. «Вашингтон» (28)

28. «Шарлотт» (29)

29. «Детройт» (30)

30. «Портленд» (27)