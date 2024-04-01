Расселл Уэстбрук выразил недовольству болельщику из Шарлотт, который назвал его «Уэстбриком»

Расселл Уэстбрук выразил недовольству болельщику из Шарлотт.

Разыгрывающий « » на повышенных тонах пообщался с мужчиной, который назвал его «Уэстбриком» (отсылает к слову «кирпич» – Sports.ru).

«Перестань проявлять неуважение к моему имени. Понимаешь?», – произнес .

В ответ на возражения болельщика он произнес «Да плевать мне».

Уэстбрук в прошлом году заявил, что больше не потерпит, когда его называют «Уэстбриком».