Расселл Уэстбрук выразил недовольству болельщику из Шарлотт, который назвал его «Уэстбриком»

Теги происшествия Шарлотт Клипперс НБА Баскетбол - видео болельщики Расселл Уэстбрук Баскетбол

Расселл Уэстбрук выразил недовольству болельщику из Шарлотт.

Разыгрывающий «Клипперс» на повышенных тонах пообщался с мужчиной, который назвал его «Уэстбриком» (отсылает к слову «кирпич» – Sports.ru).

«Перестань проявлять неуважение к моему имени. Понимаешь?», – произнес Уэстбрук.

В ответ на возражения болельщика он произнес «Да плевать мне».

Уэстбрук в прошлом году заявил, что больше не потерпит, когда его называют «Уэстбриком».

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6 комментариев
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Потом позвал охрану, чтобы показать на этого болельщика, но промахнулся и показал не на того
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Так плевать или не плевать? )
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Что этот Кирпичбрук себе позволяет!
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