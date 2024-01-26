Стефен Карри посоревнуется с Сабриной Ионеску в конкурсе 3-очковых бросков

Теги Голден Стэйт женская НБА НБА Матч всех звезд НБА Нью-Йорк жен Стефен Карри Сабрина Ионеску Брэндин Подземски Баскетбол

Стефен Карри посоревнуется с Сабриной Ионеску в конкурсе 3-очковых бросков.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» рассказал об этом перед матчем с «Сакраменто», когда во время разминки общался с одноклубником Брэндином Подземски.

«Я должен вызвать ее. Будет круто», – произнес Карри.

В июле Ионеску установила рекорд конкурсов снайперов НБА и WNBA, когда набрала 37 очков в финальном раунде соревнования в рамках Звездного уикенда женской лиги. После этого она бросила вызов Карри, тот принял его, а сейчас подтвердил намерение побороться с баскетболисткой «Нью-Йорка».

Дуэль Карри и Ионеску, которые находятся в дружеских отношениях, состоится в рамках грядущего Звездного уикенда в Индианаполисе.

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3 комментария
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Ответ Вадим flanec
Я Стеф не боится проиграть?
И что в этом страшного ?
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
И что в этом страшного ?
Вопрос на вопрос. Умно, ничего не скажешь.
+1
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+1
Я Стеф не боится проиграть?
+1
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