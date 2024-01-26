Стефен Карри посоревнуется с Сабриной Ионеску в конкурсе 3-очковых бросков
Стефен Карри посоревнуется с Сабриной Ионеску в конкурсе 3-очковых бросков.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» рассказал об этом перед матчем с «Сакраменто», когда во время разминки общался с одноклубником Брэндином Подземски.
«Я должен вызвать ее. Будет круто», – произнес Карри.
В июле Ионеску установила рекорд конкурсов снайперов НБА и WNBA, когда набрала 37 очков в финальном раунде соревнования в рамках Звездного уикенда женской лиги. После этого она бросила вызов Карри, тот принял его, а сейчас подтвердил намерение побороться с баскетболисткой «Нью-Йорка».
Дуэль Карри и Ионеску, которые находятся в дружеских отношениях, состоится в рамках грядущего Звездного уикенда в Индианаполисе.