Стефен Карри посоревнуется с Сабриной Ионеску в конкурсе 3-очковых бросков.

Разыгрывающий « » рассказал об этом перед матчем с «Сакраменто», когда во время разминки общался с одноклубником .

«Я должен вызвать ее. Будет круто», – произнес Карри.

В июле Ионеску установила рекорд конкурсов снайперов и WNBA, когда набрала 37 очков в финальном раунде соревнования в рамках Звездного уикенда женской лиги. После этого она бросила вызов Карри, тот принял его, а сейчас подтвердил намерение побороться с баскетболисткой « ».

Дуэль и Ионеску, которые находятся в дружеских отношениях, состоится в рамках грядущего Звездного уикенда в Индианаполисе.