Стеф Карри впервые с 2013 года не попал в стартовые пятерки на Матч звезд в здоровом виде

Теги Голден Стэйт НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Баскетбол

В четверг стали известны стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА 2024 года.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри впервые с 2013 года не попал в основу на Матч звезд, не будучи травмированным.

Западную конференцию представят Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Лука Дончич («Даллас»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).

Стартовые пятерки определялись на основе голосования болельщиков, игроков и СМИ. При этом 50% при итоговом подсчете отдавалось голосам поклонников и по 25% – голосам баскетболистов и журналистов.

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12 комментариев
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Ответ scorp19
А Леброн Джеймс как туда попал ??? Тупо из-за медийки что ли.
Разумеется, но для олл-стар балагана это самое то))
+6
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+5
Ответ scorp19
А Леброн Джеймс как туда попал ??? Тупо из-за медийки что ли.
Было бы странно, если бы в старт не попал игрок, у которого больше всего голосов на западе. И не надо говорить, что это голосует кучка леброносексуалов: во первых, это все таки 5 млн голосов, во вторых - итоговый старт рассчитывается по схеме: голоса болельщиков- это 50% от итогового результата и остальные по 25% это голоса медиа и игроков.
+4
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Тут всё по делу.
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+1
Ответ Мурзин Ринат
Леброн это лицо лиги почти 21 сезон подряд, вы серьезно сейчас хейтить будете его место в старте? Тем более цифры и эффективность у него хорошая , да результаты команды может не очень , но кого вместо него? Джорж, Кавай, Букер, Эдвардс , Таунс, Карри не такие стабильные , особенно учитывая как карри играет последний месяц , это логично
ну Дэвис получше выглядит, да и пропустил только 2 матча
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А по старой схеме попал бы вместо Лилларда? Как по мне это единственная несправедливость.
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Осмелюсь предположить, что его не будет и в числе запасных, играет последнее время невыразительно, да и ГСВ уж слишком низко находятся в таблице
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Ответ scorp19
Эдвардс конечно. Учитывая что и личная стата лучше, так и команда идёт лидером конференции, а не болтается где-то в зоне плей ин
Эдвардс крут, спорить не буду, но это матч звезд, Леброн до конца карьеры будет в старте, этот факт уже не отнять) да и какая стата лучше ? На 1.0 очков у эдвардса больше , при этом он значительно уступает в подборах и передачах , даже процент у него хуже! Гобер и Митчелл всегда были последними на матчах звезд, хотя шли первыми в конфе
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Ответ TurboMen
А по старой схеме попал бы вместо Лилларда? Как по мне это единственная несправедливость.
Схема выбора игроков на матч не поменялась. Изменились правила распределения по командам
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