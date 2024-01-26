Стеф Карри впервые с 2013 года не попал в стартовые пятерки на Матч звезд в здоровом виде
В четверг стали известны стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА 2024 года.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри впервые с 2013 года не попал в основу на Матч звезд, не будучи травмированным.
Западную конференцию представят Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Лука Дончич («Даллас»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).
Стартовые пятерки определялись на основе голосования болельщиков, игроков и СМИ. При этом 50% при итоговом подсчете отдавалось голосам поклонников и по 25% – голосам баскетболистов и журналистов.