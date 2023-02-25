Разыгрывающий « » поделился мнением о том, почему звезд НБА привлекают все меньше зрительского интереса.

«Мне кажется, в первую очередь это зависит от нас, игроков. Нам просто нужно играть более старательно, с большим желанием. При всем при этом лига может помочь баскетболистам, пересмотрев подход к нашим обязательствам во время Звездного уикенда. Люди не знают о тех обязанностях, которые наложены на участников Матча звезд, связанных с фотосессиями, различными мероприятиями, общением со СМИ и подобными вещами.

Даже церемония представления игроков и воскресный драфт были слишком длинными. Игроки устают. Много чего происходит... Все начинается с того, что игроки равнодушно относятся к этому матчу, но при этом есть вещи, которые, как мне кажется, лига может сделать, чтобы облегчить нагрузку на игроков», – заявил Карри.

«Худшая игра в истории баскетбола». Матч звезд НБА – провал: рекордно низкие рейтинги, игру критикуют даже сами участники