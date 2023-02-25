Стефен Карри – о снижении интереса к Матчу звезд: «Игроки должны изменить подход, но НБА стоит снять с нас часть обязанностей»

Теги Голден Стэйт НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился мнением о том, почему Матчи звезд НБА привлекают все меньше зрительского интереса.

«Мне кажется, в первую очередь это зависит от нас, игроков. Нам просто нужно играть более старательно, с большим желанием. При всем при этом лига может помочь баскетболистам, пересмотрев подход к нашим обязательствам во время Звездного уикенда. Люди не знают о тех обязанностях, которые наложены на участников Матча звезд, связанных с фотосессиями, различными мероприятиями, общением со СМИ и подобными вещами.

Даже церемония представления игроков и воскресный драфт были слишком длинными. Игроки устают. Много чего происходит... Все начинается с того, что игроки равнодушно относятся к этому матчу, но при этом есть вещи, которые, как мне кажется, лига может сделать, чтобы облегчить нагрузку на игроков», – заявил Карри.

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7 комментариев

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Мурзин Ринат
Ответ ɔculpa
Ведь раньше МВЗ был лучше, насколько я понимаю? Конкурентнее, престижнее. Когда всё изменилось и насколько резко, кто расскажет?
Когда появился интернет и соцсети ! У многих ностальгия по 90 и 00 , и всем тем матчам , только из-за того что это было трудно найти, да и классных моментов в лиге было куда меньше! Сейчас же в любой точке планеты можно смотреть все 82 игры любой команды хоть где. Взять те же мельницы , раньше когда их делали, это хайлайт на целый сезон, сейчас же ничего особенного, так как любой школьник в Америке из под ноги или из под двух ног долбить умеет! Как пример помню на уэкенде звезд Джален Браун в матче сделал два раза из под ноги , прыгнув с одной и с двух ног - это нонсенс и круто, но все реагируют уже нормально!!
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+2
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Birdman NBA
Ответ Мурзин Ринат
Вернули бы запад и восток, и классические четверти, да раньше от этого отказались, но новые правила и 24 очка в конце это вовсе не смотрибельно
Что вы прицепились к этому разделению, проблема не в форматк.
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Ivan85
Ответ Мурзин Ринат
Вернули бы запад и восток, и классические четверти, да раньше от этого отказались, но новые правила и 24 очка в конце это вовсе не смотрибельно
так ничего толком не изменится. проблема не в формате, а в отсутствии мотивации
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ведь раньше МВЗ был лучше, насколько я понимаю? Конкурентнее, престижнее. Когда всё изменилось и насколько резко, кто расскажет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy
Стеф ну какая нагрузка в этом игрушечном матче?)
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Алексей Водонос
НБА стоит снять с вас часть зарплаты. Тогда игроки точно изменят подход к матчу всех звёзд.
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+3
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Мурзин Ринат
Вернули бы запад и восток, и классические четверти, да раньше от этого отказались, но новые правила и 24 очка в конце это вовсе не смотрибельно
+1
-3
-2
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