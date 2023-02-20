Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум впервые за карьеру был признан MVP Матча всех звезд НБА.

Лидер «Селтикс» набрал 55 очков, а также совершил 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 подбор за 35,3 минуты на площадке. Он реализовал 22 из 31 бросков с игры (10-18 из-за дуги) и 1 из 2 штрафных.

Таким образом, Тейтум обновил рекорд по количеству очков в Матче всех звезд. Предыдущий лучший результат принадлежал форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису, который набрал 52 очка в 2017 году.

Помимо этого, Тейтум набрал 27 очков в третьей четверти игры и побил рекорд Стефена Карри («Голден Стэйт») по результативности за одну четверть – 21 очко в 2021 году.

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