Джейсон Тейтум стал MVP Матча звезд, набрав рекордные 55 очков

Теги Бостон Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Матч всех звезд НБА Стефен Карри Энтони Дэвис Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум впервые за карьеру был признан MVP Матча всех звезд НБА.

Лидер «Селтикс» набрал 55 очков, а также совершил 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 подбор за 35,3 минуты на площадке. Он реализовал 22 из 31 бросков с игры (10-18 из-за дуги) и 1 из 2 штрафных.

Таким образом, Тейтум обновил рекорд по количеству очков в Матче всех звезд. Предыдущий лучший результат принадлежал форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису, который набрал 52 очка в 2017 году.

Помимо этого, Тейтум набрал 27 очков в третьей четверти игры и побил рекорд Стефена Карри («Голден Стэйт») по результативности за одну четверть – 21 очко в 2021 году.

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8 комментариев

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Stormbringer
Ответ Кирилл
Так в последние годы это можно сказать про любого MVP МВЗ - сейчас никто даже не напрягается и не старается напрягаться в защите. Да и они собираются на МВЗ чтобы повеселиться и дать шоу народу.
На шоу это уже не очень похоже, если честно. Да и не думаю, что народ в восторге от подобного формата, судя по комментариям
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Целиноградец
МВЗ изжил себя. Лиге уже не нужен дополнительный промоушн, для развлекухи есть гарлем глоб троттерс, есть всякие попрыгунчики. Такие игры становятся зашкваром.
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Кирилл
Ответ Баранов Сергей
не хочется умолять его заслуг, но накидать против неподвижных маникенов... ну такое
Так в последние годы это можно сказать про любого MVP МВЗ - сейчас никто даже не напрягается и не старается напрягаться в защите.

Да и они собираются на МВЗ чтобы повеселиться и дать шоу народу.
+4
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гилберт
Зачем?
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-1
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sfrrrR
Единственной светлое пятно на этом МВЗ: полу-шуточная дуэль Тейтума и Брауна.
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+8
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Баранов Сергей
Ответ Ужратый Гусениц
у ESPN не работает стата, или игра была настолько соревновательной, что пробили 4 штрафных, а одна команда вообще ни разу их не бросила?
увы, но так оно и есть
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Баранов Сергей
не хочется умолять его заслуг, но накидать против неподвижных маникенов... ну такое
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ужратый Гусениц
у ESPN не работает стата, или игра была настолько соревновательной, что пробили 4 штрафных, а одна команда вообще ни разу их не бросила?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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