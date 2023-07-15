Сабрина Ионеску после победы в конкурсе трехочковых исполнила фирменный жест Стефена Карри

Разыгрывающая « » Сабрина Ионеску стала победителем конкурса трехочковых, который состоялся сегодня в рамках Уикенда всех звезд женской НБА, установив абсолютный рекорд для подобных мероприятий как в женском, так и в мужском баскетболе.

После победы баскетболистка сфотографировалась с наградой и исполнила фирменный жест суперзвезды « » «Спокойной ночи».

В финальном раунде Ионеску набрала 37 очков (максимум – 40), реализовав 25 из 27 бросков. Она побила рекорд (31), принадлежавший Стефену Карри и Тайризу Халибертону.

Протеже Кобе перевернет мир. Сабрина Ионеску – новая прима женского баскетбола