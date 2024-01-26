Крис Пол о критике от Патрика Беверли за игру в защите: «Работа говорит сама за себя»

Теги Голден Стэйт Крис Пол Филадельфия НБА Патрик Беверли Дрэймонд Грин Баскетбол

Крис Пол отреагировал на критику от Патрика Беверли за уровень игры в защите.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» ответил на этот вопрос в подкасте одноклубника Дрэймонда Грина.

Грин: Патрик Беверли тут сказал, что от тебя нет толку в защите, назвал конусом... Девять попаданий в защитные пятерки, семь из них – в первую.

Пол: Сразу скажу, что отдельный человек может произнести что угодно, у меня с этим нет проблем. Про меня много всякого рассказывали. Но работа говорит сама за себя. Я до сих пор каждый вечер выкладываюсь в защите. Наверное, я уже не тот защитник, каким был пару лет назад... просто мы живем в таком в мире, где люди всегда будут что-то говорить.

Я не тот парень, который сразу бежит к телефону, когда что-то случается… Ты просто продолжаешь делать свое дело.

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