Майк Джеймс получил трехматчевую дисквалификацию в чемпионате Франции за конфликт с арбитром

Споры Майка Джеймса с арбитром привели к 3 матчам отстранения.

Французская лига LNB вынесла решение по инциденту с разыгрывающим «Монако» Майком Джеймсом в матче против «Ле-Мана». Джеймс набросился на арбитра из-за неназначенного фола после его броска. Баскетболист был удален за 2 технических замечания.

Джеймсу выписана трехматчевая дисквалификация. Защитник точно пропустит игры против «Бурка», «Дижона» и «Страсбура».

«Монако» идет на первом месте в таблице (7-1), Джеймс уже пропустил три матча чемпионата в рамках отдыха между играми Евролиги.