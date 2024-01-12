Лидер «Уорриорз» Стефен Карри рассказал о проблемах команды в этом сезоне.

«Мы были в похожем положении последние два сезона. Даже в чемпионский год, когда стартовали с 18-2, но затем у нас было несколько сложных отрезков вроде нынешнего, когда у команды были серьезные проблемы. Последние пару сезонов проходили сложно, все из-за давления и отвлекающих факторов, отсутствия стабильности на самой площадке. Ну, по крайней мере в прошлом сезоне мы еще могли напугать кого-то. Но сейчас мы далеки от этого.

пропустил 19 матчей. Гэри Пэйтон почти не играет. в лазарете на 6 недель. У нас было видение того, как все должно работать, но как нам воплотить это? Это не оправдание. Просто мы не могли это сделать. Каждая команда хочет собраться в полном составе, чтобы понять, насколько она хороша. На основе этого уже принимаются какие-то решения. Мы же где-то посередине. Система оказывается под угрозой, потому что вы пытаетесь играть определенным образом, который, как нам известно, приводит к победам, но у нас не получается. Никто на самом деле не соответствует нашим игровым стандартам, не играет на требуемом уровне. Так что проблем хватает.

Все это может измениться, но потребуются перемены – речь о составе и отношении, подходе. Нельзя продолжать делать то же самое и рассчитывать, что все внезапно исправится и заработает», – считает .