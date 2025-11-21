Матиас Лессор перенесет артроскопическую операцию на голеностопе

Матиас Лессор не смог обойтись без операции.

Центровой «Панатинакоса» долго восстанавливался после перелома ноги и усугубил травму, поспешив с возвращением во время «Финала четырех» Евролиги. Лессор должен был восстановиться в ноябре, однако почувствовал дискомфорт в голеностопе. Обследование выявило отек.

Некоторое время клуб определялся с дальнейшим направлением движения, а главный тренер Эргин Атаман говорил о возможности переноса операции на межсезонье. Но в итоге баскетболист не смог избежать операции. Лессор пройдет артроскопическую процедуру по восстановлению хряща в голеностопе в Португалии 24 ноября.

«Панатинаикос » получил помощь в передней линии от Кеннета Фарида , который набирал 14 очков, 7,7 подбора, 1,7 передачи и 2,3 блок-шота за 27,3 минуты в среднем в первых 3 матчах Евролиги.