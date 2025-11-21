Крис ДеМарко из тренерского штаба «Голден Стэйт» возглавит «Нью-Йорк Либерти»
Крис ДеМарко стал новым главным тренером «Либерти».
«Нью-Йорк» уволил главного тренера Сэнди Бронделло после 4 сезонов в команде, титула чемпиона и вылета в 1-м раунде последнего плей-офф.
Ее место займет ассистент Стива Керра в «Уорриорз» Крис ДеМарко.
40-летний специалист работал в тренерском штабе «Голден Стэйт» с 2012 года, а с 2019 возглавляет сборную Багамских островов.
