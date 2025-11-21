Шэмс Чарания: «Чонси Биллапс не собирается признавать вину по делу о мошенничестве на ставках, процесс займет как минимум 6-12 месяцев»

Шэмс Чарания обозначил ход разбирательств по делу Чонси Биллапса.

Главный тренер «Портленда » и члена Зала славы баскетбола имени Нейсмита Чонси Биллапс был арестован ФБР в связи с двумя федеральными расследованиями карточного мошенничества и незаконной ставочной деятельности. Биллапс будет отвечать по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Оба обвинения могут принести сроки до 20 лет.

«Чонси Биллапс не собирается признавать вину. Это будет длительный процесс, который займет минимум 6-12 месяцев», – еще раз подтвердил предварительные сведения инсайдер Шэмс Чарания .