Шэмс Чарания: «Чонси Биллапс не собирается признавать вину по делу о мошенничестве на ставках, процесс займет как минимум 6-12 месяцев»
Шэмс Чарания обозначил ход разбирательств по делу Чонси Биллапса.
Главный тренер «Портленда» и члена Зала славы баскетбола имени Нейсмита Чонси Биллапс был арестован ФБР в связи с двумя федеральными расследованиями карточного мошенничества и незаконной ставочной деятельности. Биллапс будет отвечать по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Оба обвинения могут принести сроки до 20 лет.
«Чонси Биллапс не собирается признавать вину. Это будет длительный процесс, который займет минимум 6-12 месяцев», – еще раз подтвердил предварительные сведения инсайдер Шэмс Чарания.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
