Дрэймонд Грин после второго поражения с «+20»: «Мы двигаемся в правильном направлении»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин не обеспокоен двумя поражениями за неделю, в которых «Уорриорз» упустили преимущество в 20 очков.

«Думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Нужно учиться побеждать в таких матчах. Каждый год составы разные, и каждый год конкретный коллектив должен учиться побеждать.

Крис Пол является ключевым звеном, когда дело доходит до победы, и мы должны это осознать. У нас все получится, потому что в составе парни, которые знают, что требуется для успеха. Осталось только собрать все детали этого пазла», – заявил Грин на послематчевой пресс-конференции.

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