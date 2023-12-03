Дрэймонд Грин после второго поражения с «+20»: «Мы двигаемся в правильном направлении»

Тяжелый форвард « » не обеспокоен двумя поражениями за неделю, в которых «Уорриорз» упустили преимущество в 20 очков.

«Думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Нужно учиться побеждать в таких матчах. Каждый год составы разные, и каждый год конкретный коллектив должен учиться побеждать.

является ключевым звеном, когда дело доходит до победы, и мы должны это осознать. У нас все получится, потому что в составе парни, которые знают, что требуется для успеха. Осталось только собрать все детали этого пазла», – заявил Грин на послематчевой пресс-конференции.