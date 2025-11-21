Аналитик Фархан Заиди и президент Эндрю Фридман из «Доджерс» будут консультировать «Лейкерс» в процессе перехода под управление Марка Уолтера

Люди Марка Уолтера начинают реорганизацию «Лейкерс».

Процесс перехода «Лейкерс » под руководство нового владельца Марка Уолтера и в состав управляющей организации TWG Sports начался с увольнения братьев Басс и продолжился назначением менеджеров из «Доджерс» на позиции консультантов.

Фархан Заиди осуществляет функции советника и в бейсбольном клубе, с резюме в аналитике, и будет главным представителем Уолтера в процессе реорганизации в «Лейкерс» и «Спаркс».

Эндрю Фридман – президент по бейсбольным операциям «Доджерс». Он будет консультировать лично президента и генменеджера «Лейкерс» Роба Пелинку .

Заиди и Фридман также входят в организационную структуру TWG Sports.