Аналитик Фархан Заиди и президент Эндрю Фридман из «Доджерс» будут консультировать «Лейкерс» в процессе перехода под управление Марка Уолтера
Люди Марка Уолтера начинают реорганизацию «Лейкерс».
Процесс перехода «Лейкерс» под руководство нового владельца Марка Уолтера и в состав управляющей организации TWG Sports начался с увольнения братьев Басс и продолжился назначением менеджеров из «Доджерс» на позиции консультантов.
Фархан Заиди осуществляет функции советника и в бейсбольном клубе, с резюме в аналитике, и будет главным представителем Уолтера в процессе реорганизации в «Лейкерс» и «Спаркс».
Эндрю Фридман – президент по бейсбольным операциям «Доджерс». Он будет консультировать лично президента и генменеджера «Лейкерс» Роба Пелинку.
Заиди и Фридман также входят в организационную структуру TWG Sports.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
