Тайриз Макси и Уилт Чемберлен – единственные игроки «Филадельфии», кому удавалось набрать 50+ очков и 9+ передач в матче
Макси повторил достижение Чемберлена для игроков «Сиксерс».
В сегодняшнем победном матче против «Милуоки» (123:114, ОТ) защитник «Филадельфии» Тайриз Макси записал на свой счет 54 очка (18 из 30 с игры) и 9 передач.
Сделав это, Макси присоединился к Уилту Чемберлену в списке игроков «Сиксерс», в активе которых есть игра с 50+ очками и 9+ передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
