«Кингз» – настоящая катастрофа». Даг Кристи может потерять место главного тренера
Даг Кристи и «Сакраменто» провалили старт сезона.
Источники ESPN ставят под сомнение будущее главного тренера Дага Кристи. «Кингз» начали сезон с результатом 3-13 под новым руководством, как в тренерском штабе, так и во фронт-офисе.
«Это настоящая катастрофа. Они идут в никуда. Теперь уже надо положить кирпич на педаль газа и продолжать катиться под откос. У них дорогая, плохая и стареющая команда», – заключил скаут с Востока НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
