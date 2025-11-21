«Кингз» – настоящая катастрофа». Даг Кристи может потерять место главного тренера

Даг Кристи и «Сакраменто» провалили старт сезона.

Источники ESPN ставят под сомнение будущее главного тренера Дага Кристи . «Кингз» начали сезон с результатом 3-13 под новым руководством, как в тренерском штабе, так и во фронт-офисе.

«Это настоящая катастрофа. Они идут в никуда. Теперь уже надо положить кирпич на педаль газа и продолжать катиться под откос. У них дорогая, плохая и стареющая команда», – заключил скаут с Востока НБА.