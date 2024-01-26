Дрэймонд Грин честно рассказал о своем отношении к Крису Полу до его перехода.

По словам форварда « », он не любил Пола и не думал, что ему доведется играть с ним за одну команду.

«Ирония судьбы. Я не шучу, все было так. Мы с другом сидели за ужином, он спросил: «Кто твой наименее любимый игрок в ? Кем ты не можешь представить себя?» Отвечаю ему: «Нет никаких шансов, что я когда-либо буду играть вместе с . Такое просто невозможно, этого не будет».

Два дня спустя мне позвонил Майк Данливи, а я как раз улетал. Я такой: «Майк, мы взлетаем, наберу, когда приземлюсь». Он отвечает: «Это срочно. Типа, тебе нужно знать. У нас есть шанс, ну знаешь, привлечь в команду Криса Пола». И я такой: «Крис Пол – боец. Крис Пол – мужик. Крис Пол хочет побеждать. Крис Пол делает на площадке правильные вещи. Мы способны все разрулить. Мы не лучшие друзья, но мы можем с этим разобраться. И мы еще всем покажем», – рассказал .

По словам Пола, его жена произнесла напутственную речь перед встречей разыгрывающего с новыми одноклубниками.

«Она подбодрила меня перед моим выходом из дома. «Ты в порядке? Все нормально, будь хорошим мальчиком. Все же нормально?» – признался Пол.