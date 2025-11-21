  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джесси Басс: «Не общался с Джини и Робом Пелинкой 5 месяцев. Сестра сказала, что будет голосование по продаже «Лейкерс», Роб сообщил, кого они возьмут на драфте»
3

Джесси Басс: «Не общался с Джини и Робом Пелинкой 5 месяцев. Сестра сказала, что будет голосование по продаже «Лейкерс», Роб сообщил, кого они возьмут на драфте»

Джесси Басс был изолирован от работы «Лейкерс».

Джоуи (вице-президент развития и исследований) и Джесси (директор скаутинга) Басс были уволены из «Лейкерс» новым владельцем Марком Уолтером. Джесси Басс рассказал предысторию этого решения.

«Пару лет боролся с проблемами со здоровьем. В это же время внутри организации все изменилось. Во фронт-офисе, в отделе баскетбольных операций. Давно чувствовал себя изолированным, с драфта 2023 года. Но не придавал этому особого значения.

Но со временем коммуникации с сестрой и организацией в целом совсем сократились, и я понял, к чему все идет. Продажа только ускорила процесс.

Давно уже узнавал, что происходит в клубе, через прессу. Никаких обсуждений персонала, никаких обсуждений драфта за пределами моих сотрудников. Решения принимались даже без информирования.

Последний раз общался с Джини и Робом Пелинкой 5 месяцев назад. Сестра сказала, что будет голосование по продаже клуба, Роб сказал, кого они будут брать на драфте. Так все и происходило последнюю пару лет», – поделился Басс.

Братья Басс считаются ответственными, в процессе скаутской деятельности, за приход в команду Алекса Карузо, Кайла Кузмы и Остина Ривза.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Джини Басс
logoРоб Пелинка
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аналитик Фархан Заиди и президент Эндрю Фридман из «Доджерс» будут консультировать «Лейкерс» в процессе перехода под управление Марка Уолтера
21 ноября, 18:55
Уволенные из «Лейкерс» Джоуи и Джесси Басс выступали против продажи клуба
21 ноября, 17:50
Джесси Басс: «Джини сохранила себе должность в «Лейкерс», уволив своих братьев»
21 ноября, 05:04
Главные новости
Деандре Эйтон не доиграл матч с «Ютой» из-за ушиба колена
1 минуту назад
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
12 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12