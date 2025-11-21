Джесси Басс: «Не общался с Джини и Робом Пелинкой 5 месяцев. Сестра сказала, что будет голосование по продаже «Лейкерс», Роб сообщил, кого они возьмут на драфте»

Джесси Басс был изолирован от работы «Лейкерс».

Джоуи (вице-президент развития и исследований) и Джесси (директор скаутинга) Басс были уволены из «Лейкерс » новым владельцем Марком Уолтером. Джесси Басс рассказал предысторию этого решения.

«Пару лет боролся с проблемами со здоровьем. В это же время внутри организации все изменилось. Во фронт-офисе, в отделе баскетбольных операций. Давно чувствовал себя изолированным, с драфта 2023 года. Но не придавал этому особого значения.

Но со временем коммуникации с сестрой и организацией в целом совсем сократились, и я понял, к чему все идет. Продажа только ускорила процесс.

Давно уже узнавал, что происходит в клубе, через прессу. Никаких обсуждений персонала, никаких обсуждений драфта за пределами моих сотрудников. Решения принимались даже без информирования.

Последний раз общался с Джини и Робом Пелинкой 5 месяцев назад. Сестра сказала, что будет голосование по продаже клуба, Роб сказал, кого они будут брать на драфте. Так все и происходило последнюю пару лет», – поделился Басс.

Братья Басс считаются ответственными, в процессе скаутской деятельности, за приход в команду Алекса Карузо, Кайла Кузмы и Остина Ривза.