Патрик Беверли: «Почему Клэй Томпсон до сих пор не получил продление контракта?»

Теги Голден Стэйт Филадельфия НБА Патрик Беверли Клэй Томпсон Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли раскритиковал «Голден Стэйт» за то, что клуб не подписывает продление контракта с Клэем Томпсоном.

«Почему у Клэя Томпсона до сих пор нет продления? Четырехлетний контракт, по которому он получит 40 млн за четвертый год? Ну и что? Это нормально. Это не за то, что он делает сейчас, а за то, что он сделал в прошлом. Этот парень принес клубу чемпионские титулы. Если бы он не травмировал колено, у них был бы еще один титул.

У них так много титулов, что они переехали в другой город. Это сделал не Splash Brother. Это сделали Splash Brothers!

Я понимаю деловую часть этого вопроса, но добавьте туда немного человечности. Вы владеете бизнесом, ваши работники надрывают задницы. Они являются большой частью вашего успеха. Вы заработали кучу денег. Позаботьтесь о своем работнике. Дайте ему его деньги», – сказал Беверли.

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3 комментария
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За свои заслуги в прошлом он уже сполна получил.
Без команды, он бы сам тоже не добился такиж высот, так что пора ему сделать большую скидку команде, учитывая его уровень нынешний. 45/3 будет идеально, но если подтянет уровень ещё, то можно дать 60/3, так уж и быть, и не копейки больше.
+5
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Ответ DonaldBrashear 2.0
За свои заслуги в прошлом он уже сполна получил. Без команды, он бы сам тоже не добился такиж высот, так что пора ему сделать большую скидку команде, учитывая его уровень нынешний. 45/3 будет идеально, но если подтянет уровень ещё, то можно дать 60/3, так уж и быть, и не копейки больше.
Ты лютый ген менеджер, под каким ником шпилишь в фэнтэзи?
+3
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+3
Не подпишут - проклянем!
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