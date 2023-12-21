Патрик Беверли: «Почему Клэй Томпсон до сих пор не получил продление контракта?»
Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли раскритиковал «Голден Стэйт» за то, что клуб не подписывает продление контракта с Клэем Томпсоном.
«Почему у Клэя Томпсона до сих пор нет продления? Четырехлетний контракт, по которому он получит 40 млн за четвертый год? Ну и что? Это нормально. Это не за то, что он делает сейчас, а за то, что он сделал в прошлом. Этот парень принес клубу чемпионские титулы. Если бы он не травмировал колено, у них был бы еще один титул.
У них так много титулов, что они переехали в другой город. Это сделал не Splash Brother. Это сделали Splash Brothers!
Я понимаю деловую часть этого вопроса, но добавьте туда немного человечности. Вы владеете бизнесом, ваши работники надрывают задницы. Они являются большой частью вашего успеха. Вы заработали кучу денег. Позаботьтесь о своем работнике. Дайте ему его деньги», – сказал Беверли.
Без команды, он бы сам тоже не добился такиж высот, так что пора ему сделать большую скидку команде, учитывая его уровень нынешний. 45/3 будет идеально, но если подтянет уровень ещё, то можно дать 60/3, так уж и быть, и не копейки больше.