Ламело Болл о желании уйти из «Шарлотт»: «Я такого не говорил, ложная информация»

Ламело Болл отрицает желание покинуть «Хорнетс».

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл стал объектом слухов о раздражении от выступления за «Хорнетс» и желании покинуть клуб.

Игрок уже негативно реагировал на это в соцсетях и снова высказался во время общения с журналистами.

«Я такого не говорил. Это ложная информация. Обычно не комментирую подобное, но тут разошлось.

Мне здесь все нравится», – заключил Болл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джереми Грэндисона
