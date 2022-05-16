Патрик Беверли: «Крис Пол не умеет защищаться. Он – конус»

Разыгрывающий «Миннесоты» заявил, что Крис Пол не умеет играть в защите и призвал критиковать опытного разыгрывающего , как критикуют других звезд лиги.

«Никто в НБА не боится Криса Пола, когда играет против «Финикса». Если честно, он должен был вылететь за перебор фолов. И в последнем матче тоже. Вы видели повтор момента против Брансона? Он ударил его в плечо и челюсть. Судьи ничего не видят. Если бы это был я, они бы посмотрели повтор и дали неспортивный фол.

Он не умеет защищаться. Он в прямом смысле не умеет защищаться. Крис Пол не умеет защищаться. Все в НБА это знают. Знаете эти конусы, между которыми мы бегаем летом? Что делает конус? Ничего. – конус. Просто вы не хотите с этим смириться.

Ругайте его, как ругаете . Ругайте, как ругаете . Ругайте, как всех», – сказал Беверли.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали