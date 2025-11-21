0

Адриатическая лига. «Сплит» уступил КРКА

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошел один матч.

«Сплит» уступил КРКА.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 7-0, Партизан Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Клуж Румыния – 4-2, ФМП Сербия – 3-3, Сплит Хорватия – 2-5, Студентски центар Черногория – 2-5, Борац Чачак Сербия – 1-5, КРКА Словения – 1-6.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 5-1, Спартак Суботица Сербия – 4-2, Будучность Черногория – 5-2, Црвена Звезда Сербия – 3-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-3, Мега Сербия – 2-4,  Илирия Словения – 2-4, Вена Австрия – 2-4, Задар Хорватия – 2-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
