«Клипперс» запросили исключение травмированного игрока из-за выбывшего на сезон Брэдли Била
«Клипперс» попробуют использовать исключение травмированного игрока.
Брэдли Бил завершил сезон-2025/26 из-за травмы бедра. «Клипперс» запросили у лиги исключение травмированного игрока.
Объем исключения в данном случае будет составлять 2,67 миллиона (половина зарплаты Била), однако у клуба остается 1,28 миллиона до первого потолка, что будет препятствовать его использованию. Клубу придется расчистить место для дальнейших действий по укреплению состава.
«Клипперс» начали чемпионат с результатом 4-11.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости