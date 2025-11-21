«Клипперс» запросили исключение травмированного игрока из-за выбывшего на сезон Брэдли Била

«Клипперс» попробуют использовать исключение травмированного игрока.

Брэдли Бил завершил сезон-2025/26 из-за травмы бедра. «Клипперс» запросили у лиги исключение травмированного игрока.

Объем исключения в данном случае будет составлять 2,67 миллиона (половина зарплаты Била), однако у клуба остается 1,28 миллиона до первого потолка, что будет препятствовать его использованию. Клубу придется расчистить место для дальнейших действий по укреплению состава.

«Клипперс» начали чемпионат с результатом 4-11.