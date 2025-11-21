«Гонка за MVP». Лука Дончич добрался до Топ-3, Кейд Каннингем уже на 5-й строчке
Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер привычно оккупировали первые 2 строчки, Яннис Адетокумбо временно выбыл из-за травмы и уступит несколько позиций действующим игрокам, пока его опередил Лука Дончич, оказавшийся в тройке лидеров. Словенец лидирует в лиге по результативности и набирает почти трипл-дабл в среднем.
Кейд Каннингем поднялся в Топ-5 на фоне успеха команды, идущей во главе Востока и со вторым лучшим результатом в лиге. Разыгрывающий «Детройта» уступает только Йокичу по передачам.
Из десятки временно выбыл Джейлен Брансон («Никс»), пропускавший матчи из-за травмы.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Никола Йокич («Денвер», место в последнем рейтинге – 1);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);
Лука Дончич («Лейкерс», 4);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);
Кейд Каннингем («Детройт», 6);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 5);
Джейлен Джонсон («Атланта»);
Тайриз Макси («Филадельфия», 8);
Алперен Шенгюн («Хьюстон», 9);
Донован Митчелл («Кливленд», 7).