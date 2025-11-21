12

«Гонка за MVP». Лука Дончич добрался до Топ-3, Кейд Каннингем уже на 5-й строчке

Лука Дончич и Кейд Каннингем поднялись в «Гонке за MVP» НБА.

Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер привычно оккупировали первые 2 строчки, Яннис Адетокумбо временно выбыл из-за травмы и уступит несколько позиций действующим игрокам, пока его опередил Лука Дончич, оказавшийся в тройке лидеров. Словенец лидирует в лиге по результативности и набирает почти трипл-дабл в среднем.

Кейд Каннингем поднялся в Топ-5 на фоне успеха команды, идущей во главе Востока и со вторым лучшим результатом в лиге. Разыгрывающий «Детройта» уступает только Йокичу по передачам.

Из десятки временно выбыл Джейлен Брансон («Никс»), пропускавший матчи из-за травмы.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Никола Йокич («Денвер», место в последнем рейтинге – 1);

  2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);

  3. Лука Дончич («Лейкерс», 4);

  4. Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);

  5. Кейд Каннингем («Детройт», 6);

  6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 5);

  7. Джейлен Джонсон («Атланта»);

  8. Тайриз Макси («Филадельфия», 8);

  9. Алперен Шенгюн («Хьюстон», 9);

  10. Донован Митчелл («Кливленд», 7).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoЛейкерс
logoНБА
logoАтланта
logoТайриз Макси
logoЯннис Адетокумбо
logoДенвер
logoФиладельфия
logoОклахома-Сити
logoДонован Митчелл
logoДжейлен Джонсон
logoКливленд
logoДетройт
logoНикола Йокич
logoКейд Каннингем
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoМилуоки
logoХьюстон
logoАлперен Шенгюн
logoШэй Гилджес-Александер
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
17 ноября, 16:36
Гонка за MVP: Йокич вышел на новый уровень, Шэй и Яннис – за его спиной
17 ноября, 15:50
«Гонка за MVP». Статистические достижения Николы Йокича вывели его на 1-е место, Лука Дончич остается за пределами Топ-3
14 ноября, 13:36
Главные новости
Деандре Эйтон не доиграл матч с «Ютой» из-за ушиба колена
1 минуту назад
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
12 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12