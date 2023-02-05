Дэнни Грин: «Джа Морэнта прокатили со стартовой пятеркой на Матч звезд. Это случилось из-за голосования болельщиков»

Теги Даллас Голден Стэйт Мемфис НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Дэнни Грин Лука Дончич Джа Морэнт Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Дэнни Грин считает, что разыгрывающий команды Джа Морэнт заслужил право выйти в стартовой пятерке на Матч всех звезд.

По мнению Грина, Лука Дончич («Даллас») и Стеф Карри («Голден Стэйт») опередили Морэнта из-за голосования болельщиков.

«Джа Морэнта прокатили со стартовой пятеркой на Матч звезд. Мы идем вторыми в конференции, а его не взяли. Его прокатили.

Это случилось из-за голосования болельщиков, насколько я могу судить. Возможно, журналисты сыграли роль, но думаю, что все-таки болельщики. Стеф Карри и Лука Дончич – потрясающие игроки, они проводят отличный сезон, уровень MVP. Но важно помнить, что их команды идут ниже нас в таблице. Они борются за плей-офф, а мы вторые», – заявил Грин.

Морэнт стал 3-м среди защитников Запада по итогам голосования болельщиков, журналистов и игроков.

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3 комментария

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Artur Prokopchuk
Нельзя ссылаться только на те показатели в которых вы лучше, а другие игнорировать. Обожаю, когда место в таблице проводится в качестве аргумента. НО. Это делается только, когда это играет в их пользу. Так не пойдет.
Такая же история с кол-вом чемпионств, когда кто-то выбирает лучших игроков.
"Это другое !!!", но вы не хитрее всех окружающих, что бы о себе не думали.
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Bunyod Turgunov
Поэтому и этот игра считается матч всех звёзд. Почему этого Грина не смущает что Леброн больше всех получил голоса хотя его команда находится на дне таблицы. По мне после Леброна самый популярный игрок лиги это Карри и он должен быть на старте
+4
0
+4
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F1amberg
голова!
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