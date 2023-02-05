Дэнни Грин: «Джа Морэнта прокатили со стартовой пятеркой на Матч звезд. Это случилось из-за голосования болельщиков»
Защитник «Мемфиса» Дэнни Грин считает, что разыгрывающий команды Джа Морэнт заслужил право выйти в стартовой пятерке на Матч всех звезд.
По мнению Грина, Лука Дончич («Даллас») и Стеф Карри («Голден Стэйт») опередили Морэнта из-за голосования болельщиков.
«Джа Морэнта прокатили со стартовой пятеркой на Матч звезд. Мы идем вторыми в конференции, а его не взяли. Его прокатили.
Это случилось из-за голосования болельщиков, насколько я могу судить. Возможно, журналисты сыграли роль, но думаю, что все-таки болельщики. Стеф Карри и Лука Дончич – потрясающие игроки, они проводят отличный сезон, уровень MVP. Но важно помнить, что их команды идут ниже нас в таблице. Они борются за плей-офф, а мы вторые», – заявил Грин.
Морэнт стал 3-м среди защитников Запада по итогам голосования болельщиков, журналистов и игроков.
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