Защитник « » считает, что разыгрывающий команды Джа Морэнт заслужил право выйти в стартовой пятерке на Матч всех звезд.

По мнению Грина, Лука Дончич (« ») и Стеф Карри (« ») опередили Морэнта из-за голосования болельщиков.

« прокатили со стартовой пятеркой на Матч звезд. Мы идем вторыми в конференции, а его не взяли. Его прокатили.

Это случилось из-за голосования болельщиков, насколько я могу судить. Возможно, журналисты сыграли роль, но думаю, что все-таки болельщики. Стеф Карри и Лука Дончич – потрясающие игроки, они проводят отличный сезон, уровень MVP. Но важно помнить, что их команды идут ниже нас в таблице. Они борются за плей-офф, а мы вторые», – заявил Грин.

Морэнт стал 3-м среди защитников Запада по итогам голосования болельщиков, журналистов и игроков.

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