Разыгрывающий «Индианы» в 1-м раунде конкурса снайперов в Солт-Лейк-Сити повторил рекорд по набранным очкам.

Халибертон набрал 31 очко, повторив достижение из « », которое тот установил в 2021 году.

В финальном раунде Тайриз набрал 17 очков и уступил из «Портленда» (26 очков).

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