Тайриз Халибертон в 1-м раунде конкурса снайперов повторил рекорд по набранным очкам
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон в 1-м раунде конкурса снайперов в Солт-Лейк-Сити повторил рекорд по набранным очкам.
Халибертон набрал 31 очко, повторив достижение Стефена Карри из «Голден Стэйт», которое тот установил в 2021 году.
В финальном раунде Тайриз набрал 17 очков и уступил Дэмиану Лилларду из «Портленда» (26 очков).
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