Тайриз Халибертон в 1-м раунде конкурса снайперов повторил рекорд по набранным очкам

Теги Голден Стэйт Индиана НБА видео Матч всех звезд НБА Стефен Карри Дэмиан Лиллард Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон в 1-м раунде конкурса снайперов в Солт-Лейк-Сити повторил рекорд по набранным очкам.

Халибертон набрал 31 очко, повторив достижение Стефена Карри из «Голден Стэйт», которое тот установил в 2021 году.

В финальном раунде Тайриз набрал 17 очков и уступил Дэмиану Лилларду из «Портленда» (26 очков).

60 поводов выпить за здоровье Майкла Джордана в день его 60-летия

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий