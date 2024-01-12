НБА представила клубам отчет, в котором утверждается, что между распределением нагрузки и снижением риска травм нет никакой связи
НБА разослала клубам аналитический отчет, связанный с распределением нагрузки.
В 57-страничном отчете говорится, что нет никакой корреляции между практикой по распределению нагрузки и снижением риска травм.
Отчет подготовила доктор Кристина Мак – главный научный сотрудник IQVIA Injury Surveillance & Analytics. По ее словам, в отчете также не утверждается, что распределение нагрузки не работает.
«Мы не говорим, что это лучше или хуже», – отметила Мак.
Составители отчета выясняли, существует ли какая-либо связь между:
– Частотой участия в матчах и травмами
– Плотностью графика и травматизмом
– Совокупным выступлением в НБА и травмами
В отчете сделан вывод, что такой связи нет.
«Результаты этого анализа не предполагают, что пропуск матчей для отдыха или распределение нагрузки, а также более длительные перерывы между участием в матчах снижают риск будущих травм в течение сезона», – отмечается в выделенном жирным шрифтом резюме исследования.
С человеком, полагаю, похожая история - если его загонять, то здоровье вряд ли прибавится.