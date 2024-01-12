НБА разослала клубам аналитический отчет, связанный с распределением нагрузки.

В 57-страничном отчете говорится, что нет никакой корреляции между практикой по распределению нагрузки и снижением риска травм.

Отчет подготовила доктор Кристина Мак – главный научный сотрудник IQVIA Injury Surveillance & Analytics. По ее словам, в отчете также не утверждается, что распределение нагрузки не работает.

«Мы не говорим, что это лучше или хуже», – отметила Мак.

Составители отчета выясняли, существует ли какая-либо связь между:

– Частотой участия в матчах и травмами

– Плотностью графика и травматизмом

– Совокупным выступлением в и травмами

В отчете сделан вывод, что такой связи нет.

«Результаты этого анализа не предполагают, что пропуск матчей для отдыха или распределение нагрузки, а также более длительные перерывы между участием в матчах снижают риск будущих травм в течение сезона», – отмечается в выделенном жирным шрифтом резюме исследования.