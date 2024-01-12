НБА представила клубам отчет, в котором утверждается, что между распределением нагрузки и снижением риска травм нет никакой связи

Теги НБА календарь Баскетбол

НБА разослала клубам аналитический отчет, связанный с распределением нагрузки.

В 57-страничном отчете говорится, что нет никакой корреляции между практикой по распределению нагрузки и снижением риска травм.

Отчет подготовила доктор Кристина Мак – главный научный сотрудник IQVIA Injury Surveillance & Analytics. По ее словам, в отчете также не утверждается, что распределение нагрузки не работает.

«Мы не говорим, что это лучше или хуже», – отметила Мак.

Составители отчета выясняли, существует ли какая-либо связь между:

– Частотой участия в матчах и травмами

– Плотностью графика и травматизмом

– Совокупным выступлением в НБА и травмами

В отчете сделан вывод, что такой связи нет.

«Результаты этого анализа не предполагают, что пропуск матчей для отдыха или распределение нагрузки, а также более длительные перерывы между участием в матчах снижают риск будущих травм в течение сезона», – отмечается в выделенном жирным шрифтом резюме исследования.

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2 комментария
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Это очевидно, на самом деле. То есть, чем больше ты играешь, тем больше вероятность получить травму. Но то что вероятность получения травмы в каждом конкретном матче не увеличивается от количества этих матчей - логично. Иначе бы мы жили в мире, где Майкла Бриджеса не могло бы существовать
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Ну хз, в мануалах по эксплуатации машин прописывают километраж, после которого следует менять масло в двигателе, да и вообще проходить ТО.

С человеком, полагаю, похожая история - если его загонять, то здоровье вряд ли прибавится.
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