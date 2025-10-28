Купер Флэгг повредил плечо в матче с «Тандер», но рассчитывает обойтись без пропуска игр

Купер Флэгг получил первую травму в НБА.

Новичок «Мэверикс» повредил левое плечо в первом же владении матча против «Тандер» (94:101) и провел большую часть ключевого отрезка в четвертой четверти, наблюдая за игрой со скамейки запасных по решению тренера.

На счету 1-го номера драфта-2025 2 очка, 2 подбора и 2 перехвата при 1 из 9 с игры 31 минуту. Флэгг впервые принял участие в бэк-ту-бэке и объяснил свою невзрачную игру «вялостью».

Во время пребывания на скамейке Купер использовал большой бандаж с грелкой на левом плече. После игры 18-летний баскетболист прошел несколько восстановительных процедур и выразил оптимизм в отношении того, что сможет выйти на площадку в среду в домашнем матче против «Пэйсерс».

«Плечо немного побаливает. Нам предстоит пройти разные обследования и убедиться, что все чисто. Буду наблюдать за своим состоянием, приложим лед, пройду курс реабилитации, и все должно быть в порядке», – подвел итоги Флэгг.