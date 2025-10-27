Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
«Анадолу Эфес» сыграет в Анталье для расширения аудитории по всей Турции.
Турецкий клуб принял стратегическое решение провести домашний матч 11-го тура Евролиги против мюнхенской «Баварии» в Анталье. Игра состоится 14 ноября в спорткомплексе «Анталья Спортс Холл».
Согласно официальному заявлению, это шаг в рамках стратегии клуба по расширению влияния за пределами Стамбула: «Матч между двукратным чемпионом Евролиги «Анадолу Эфесом» и немецкой «Баварией» пройдет в Анталье с целью укрепления национального присутствия лиги, повышения доступности для болельщиков и создания новых точек взаимодействия с фанатами по всей Турции».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
