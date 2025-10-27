Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно замедлить «Валенсию», снизить их эффективность в атаке»
Главный тренер «Фенербахче» поделились ожиданиями от матча Евролиги с «Валенсией».
«Валенсия» начала сезон в потрясающем ритме – они лидируют практически во всех атакующих показателях, показывают очень качественный баскетбол, играют в четкой системе и отлично подготовлены тренерским штабом.
Нам нужно замедлить соперника, снизить их эффективность в атаке и четко понимать, чем мы можем рискнуть в этой игре, а чем – нет», – сказал Шарунас Ясикявичюс.
28 октября в 23.00 по мск «Фенербахче» сыграет против «Валенсии» в очередном матче Евролиги. Обе команды идут с результатом 3-3.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
