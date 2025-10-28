Мэк Маккланг о многолетнем контракте с «Индианой»: «Спасибо, Господь!»
Новобранец «иноходцев» отреагировал на новость о подписании в соцсетях.
«Спасибо, Господь!», – написал Маккланг под постом Шэмса Чарании.
Сделка с «Индианой» станет для защитника первым стандартным контрактом в НБА. Ранее баскетболист выступал в тренировочных лагерях и на двусторонних соглашениях.
Маккланг суммарно провел в НБА 6 матчей.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Мэка Маккланга
