Джо Маззулла в тайм-ауте после данка Деандре Джордан: «Еще четыре дня назад он был на улице, а вы позволяете такое»

Джо Маззулла раскритиковал «Селтикс» после данка Деандре Джордана.

В начале второй четверти недавно подписавшийся с «Новым Орлеаном» ветеран поставил сверху с сопротивлением Неэмиаша Кеты. Вскоре последовал тайм-аут, во время которого главный тренер «Бостона» откровенно прокомментировал эпизод.

«Еще четыре дня назад он был на улице, а вы позволяете ему зайти под кольцо и забить сверху через себя.

Нельзя выбирать, когда ты хочешь предстать лучшей версией себя. Нужно прикладывать усилия в каждом эпизоде», – мотивировал команду Маззулла.

«Селтикс» одержали первую победу в сезоне – 122:90 (1-3).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
