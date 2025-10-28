Джо Маззулла в тайм-ауте после данка Деандре Джордан: «Еще четыре дня назад он был на улице, а вы позволяете такое»

Джо Маззулла раскритиковал «Селтикс» после данка Деандре Джордана.

В начале второй четверти недавно подписавшийся с «Новым Орлеаном » ветеран поставил сверху с сопротивлением Неэмиаша Кеты . Вскоре последовал тайм-аут, во время которого главный тренер «Бостона » откровенно прокомментировал эпизод.

«Еще четыре дня назад он был на улице, а вы позволяете ему зайти под кольцо и забить сверху через себя.

Нельзя выбирать, когда ты хочешь предстать лучшей версией себя. Нужно прикладывать усилия в каждом эпизоде», – мотивировал команду Маззулла .

«Селтикс» одержали первую победу в сезоне – 122:90 (1-3).