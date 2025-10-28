Джо Маззулла в тайм-ауте после данка Деандре Джордан: «Еще четыре дня назад он был на улице, а вы позволяете такое»
Джо Маззулла раскритиковал «Селтикс» после данка Деандре Джордана.
В начале второй четверти недавно подписавшийся с «Новым Орлеаном» ветеран поставил сверху с сопротивлением Неэмиаша Кеты. Вскоре последовал тайм-аут, во время которого главный тренер «Бостона» откровенно прокомментировал эпизод.
«Еще четыре дня назад он был на улице, а вы позволяете ему зайти под кольцо и забить сверху через себя.
Нельзя выбирать, когда ты хочешь предстать лучшей версией себя. Нужно прикладывать усилия в каждом эпизоде», – мотивировал команду Маззулла.
«Селтикс» одержали первую победу в сезоне – 122:90 (1-3).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
