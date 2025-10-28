0

Патрик Беверли о 1/10 из-за дуги у Трэя Янга: «Просто не пошел бросок»

Патрик Беверли подколол Трэя Янга после проигранного матча.

В понедельник «Атланта» уступила «Чикаго» 123:128, лидер «Хоукс» набрал 22 очка и 17 передач, но реализовал 1 из 10 из-за дуги и 7 из 22 с игры.

«Да ладно вам всем, расслабьтесь, у Трэя просто не пошел бросок. Он исправится. Вперед, «Хоукс», – написал экс-игрок НБА.

В межсезонье Беверли критически отозвался о Янге, тот отреагировал, после чего между ними завязалась заочная перепалка.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Патрика Беверли
