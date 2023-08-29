Звездный форвард « » признался, что не в восторге от календаря команды в регулярном чемпионате.

«Клипперс» придется преодолеть 81 545 километров пути в предстоящей регулярке – это на 5 800 километров больше, чем «Бруклину», который занял вторую строчку.

«НБА серьезно загрузила «Клипперс» с новым расписанием. Я видел, что мы проведем в пути больше, чем остальные команды. Это боль», – заявил Джордж.

Джордж ранее критически отзывался о расписании команды в апреле: « уже давно мучает нас этим графиком. У нас годами сложное расписание».

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