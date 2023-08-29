Пол Джордж: «НБА серьезно загрузила «Клипперс» с новым расписанием, это боль»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж календарь Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж признался, что не в восторге от календаря команды в регулярном чемпионате.

«Клипперс» придется преодолеть 81 545 километров пути в предстоящей регулярке – это на 5 800 километров больше, чем «Бруклину», который занял вторую строчку.

«НБА серьезно загрузила «Клипперс» с новым расписанием. Я видел, что мы проведем в пути больше, чем остальные команды. Это боль», – заявил Джордж.

Джордж ранее критически отзывался о расписании команды в апреле: «НБА уже давно мучает нас этим графиком. У нас годами сложное расписание».

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10 комментариев

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dafaka13
82 игры в регулярке это ж с ума сойти - добавил Пол Джордж
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Cash_flow
Пол Джордж пропустит от 2 до 3 недель после тщательного изучения календаря Клипперс
+6
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nikolaev-78
Ответ Chinafon2012
Да, как-то несправедливо.И непонятно, почему так??Ну, если не специально, то почему??
На домашней арене играю клиперс, Лейкерс и Кингс из нхл. Очень сложно подбить слоты, и клипперс я думаю на третьем месте по приоритету. Поэтому и более рваное расписание
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+5
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Stephan Carrypenko
У вас все равно лазарет, без бек ту беков)
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Chinafon2012
Да, как-то несправедливо.И непонятно, почему так??Ну, если не специально, то почему??
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БУГАЙ
да хватит вам ныть уже
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VKing24
Пока ты в лазарете, можно не тратить время на перелёты)
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Илья Купол
Ответ nikolaev-78
На домашней арене играю клиперс, Лейкерс и Кингс из нхл. Очень сложно подбить слоты, и клипперс я думаю на третьем месте по приоритету. Поэтому и более рваное расписание
а у них разве не построилась арена?
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nikolaev-78
Ответ Илья Купол
а у них разве не построилась арена?
С 24-25 сезона начнут на новой играть. Сверить потом можно расписание
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NikolayOss
Ответ Илья Купол
а у них разве не построилась арена?
Планируется открытие арены только в следующем году, точной даты нет. А пока они делят помещение в крипто.ком арене.
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