Саша Обрадович: «Нвора не тренировался, Батлер проходит обследование. Решение я приму в день игры»

Главный тренер «Црвены Звезды» оставил интригу с составом перед матчем Евролиги.

«Батлер проходит медобследование, он еще не прибыл в расположение команды. Посмотрим, будет ли он готов к завтрашнему дню – как физически, так и с документами. Мы получим эту информацию в течение дня. Решение я приму в день игры.

Что касается Нворы , ситуация остается открытой. Он, конечно, не тренировался, но посмотрим – чудеса случаются», – сказал Саша Обрадович .

28 октября «Црвена Звезда » принимает французский «Виллербан» в рамках Евролиги. Начало матча – 21.00 мск.