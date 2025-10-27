Саша Обрадович: «Нвора не тренировался, Батлер проходит обследование. Решение я приму в день игры»
Главный тренер «Црвены Звезды» оставил интригу с составом перед матчем Евролиги.
«Батлер проходит медобследование, он еще не прибыл в расположение команды. Посмотрим, будет ли он готов к завтрашнему дню – как физически, так и с документами. Мы получим эту информацию в течение дня. Решение я приму в день игры.
Что касается Нворы, ситуация остается открытой. Он, конечно, не тренировался, но посмотрим – чудеса случаются», – сказал Саша Обрадович.
28 октября «Црвена Звезда» принимает французский «Виллербан» в рамках Евролиги. Начало матча – 21.00 мск.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости