Тримбл, Пойтресс, Квитковских, Пэрис Ли и Брендан Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ назвала лучших игроков недели.
По итогам матчей 20-26 октября в символическую пятерку вошли разыгрывающие Мело Тримбл (ЦСКА), Брендан Адамс («БЕТСИТИ ПАРМА») и Пэрис Ли (УНИКС), форвард Антон Квитковских («Локомотив-Кубань») и центровой Алекс Пойтресс («Зенит»).
