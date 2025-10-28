Джа Морэнт: «Я никогда по-настоящему не хотел быть лицом НБА»

Защитник «Мемфиса» не горит желанием быть символом лиги.

«Я никогда по-настоящему не хотел быть лицом НБА . Правда.

С этим много чего связано. Я играю в баскетбол из-за любви к самой игре, а не для того, чтобы быть лицом лиги. Конечно, я слышу такие мнения часто. Я не давлю на себя этим. Просто выхожу и играю в свою игру. Именно то, что я просто выхожу и делаю это, привело к тому, что обо мне заговорили в таком ключе. Очевидно, у людей есть свое мнение, но мне на самом деле это не слишком интересно», – заключил Морэнт.