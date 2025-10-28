5

Джа Морэнт: «Я никогда по-настоящему не хотел быть лицом НБА»

Защитник «Мемфиса» не горит желанием быть символом лиги.

«Я никогда по-настоящему не хотел быть лицом НБА. Правда.

С этим много чего связано. Я играю в баскетбол из-за любви к самой игре, а не для того, чтобы быть лицом лиги. Конечно, я слышу такие мнения часто. Я не давлю на себя этим. Просто выхожу и играю в свою игру. Именно то, что я просто выхожу и делаю это, привело к тому, что обо мне заговорили в таком ключе. Очевидно, у людей есть свое мнение, но мне на самом деле это не слишком интересно», – заключил Морэнт.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoДжа Морэнт
logoМемфис
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
11 главных вопросов о сезоне НБА: MVP Йокича, минуты Дёмина, большие обмены
вчера, 11:05Трибуна
35 очков Джа Моранта за 29 минут привели «Мемфис» к победе над «Новым Орлеаном»
23 октября, 05:15Видео
Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»
11 сентября, 06:38
Главные новости
Фред Ванвлит: «До разрыва крестообразной связки я был в лучшей форме в своей жизни»
1 минуту назад
Купер Флэгг повредил плечо в матче с «Тандер», но рассчитывает обойтись без пропуска игр
4 минуты назад
Патрик Беверли о 1/10 из-за дуги у Трэя Янга: «Просто не пошел бросок»
14 минут назад
Джамал Мюррэй набрал 43 очка в игре с «Миннесотой»
26 минут назадВидео
Кевин Гарнетт: «Мне не нравится, что Купер Флэгг играет разыгрывающего. Поставьте его на периметр, пусть использует атлетизм»
28 минут назад
Джо Маззулла в тайм-ауте после данка Деандре Джордан: «Еще четыре дня назад он был на улице, а вы позволяете такое»
51 минуту назад
Виктор Вембаньяма: «В этом году придется обойтись без костюма на Хэллоуин»
сегодня, 06:11
Виктор Вембаньяма мотивирован тем, что Чет Холмгрен уже выиграл чемпионский титул
сегодня, 06:10
Брэдли Бил пропустит второй матч подряд из-за проблем со спиной
сегодня, 06:04
Стив Керр о 25+10 у Куминги с «Мемфисом»: «Когда он так играет, мы становимся другой командой»
сегодня, 05:56
Ко всем новостям
Последние новости
Мэк Маккланг о многолетнем контракте с «Индианой»: «Спасибо, Господь!»
сегодня, 05:29
Семь игроков «Лейкерс» пропустят матч против «Портленда»
вчера, 20:21
«Локомотив-Кубань» и Ройс Хэмм расторгли контракт
вчера, 19:54
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
вчера, 18:03
Эргин Атаман: «Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки»
вчера, 17:47
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно замедлить «Валенсию», снизить их эффективность в атаке»
вчера, 15:48
Кендрик Нанн, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс возобновили тренировки с «Панатинаикосом»
вчера, 15:35
«Реал» установил рекорд ACB, одержав 34 домашние победы подряд
вчера, 14:19
Саша Обрадович: «Нвора не тренировался, Батлер проходит обследование. Решение я приму в день игры»
вчера, 14:01
Тримбл, Пойтресс, Квитковских, Пэрис Ли и Брендан Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:45Фото