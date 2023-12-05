Восстановившийся после операции на сердце близок к дебюту в .

Бронни может провести первый матч за в воскресенье, когда его команда сыграет с Лонг Бич Стэйт.

В таком случае отцу юного баскетболиста не придется пропускать матч « » ради дебюта сына, как он сам ранее говорил. «Озерники» попали в плей-офф внутрисезонного турнира, финальная встреча запланирована на субботу.

Джеймс на прошлой неделе получил разрешение своего доктора возобновить полноценную баскетбольную активность. Ожидается, что на этой неделе он получит одобрение от врачей университетской команды.