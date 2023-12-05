Бронни Джеймс может дебютировать в NCAA в воскресенье. Тогда Леброну не придется пропускать матч «Лейкерс»
Восстановившийся после операции на сердце Бронни Джеймс близок к дебюту в NCAA.
Бронни может провести первый матч за Университет Южной Калифорнии в воскресенье, когда его команда сыграет с Лонг Бич Стэйт.
В таком случае отцу юного баскетболиста Леброну Джеймсу не придется пропускать матч «Лейкерс» ради дебюта сына, как он сам ранее говорил. «Озерники» попали в плей-офф внутрисезонного турнира, финальная встреча запланирована на субботу.
Джеймс на прошлой неделе получил разрешение своего доктора возобновить полноценную баскетбольную активность. Ожидается, что на этой неделе он получит одобрение от врачей университетской команды.