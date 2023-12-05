Бронни Джеймс может дебютировать в NCAA в воскресенье. Тогда Леброну не придется пропускать матч «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс календарь Баскетбол

Восстановившийся после операции на сердце Бронни Джеймс близок к дебюту в NCAA.

Бронни может провести первый матч за Университет Южной Калифорнии в воскресенье, когда его команда сыграет с Лонг Бич Стэйт.

В таком случае отцу юного баскетболиста Леброну Джеймсу не придется пропускать матч «Лейкерс» ради дебюта сына, как он сам ранее говорил. «Озерники» попали в плей-офф внутрисезонного турнира, финальная встреча запланирована на субботу.

Джеймс на прошлой неделе получил разрешение своего доктора возобновить полноценную баскетбольную активность. Ожидается, что на этой неделе он получит одобрение от врачей университетской команды.

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6 комментариев
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Я смотрю тут никто никогда не отпрашивался с работы ради выступления ребенка на утреннике в ДС. Любой нормальный родитель Джеймса поймет и поступит в такой же ситуации так же
+6
0
+6
Ответ RuslanMat
А что на это сказал бы Сильвер? Сомневаюсь, что для лиги это уважительная причина
Леброн на таком уровне, что он может так поступить , а сильвер в свою ещё и поддержит этот поступок)
+3
-1
+2
Ответ RuslanMat
А что на это сказал бы Сильвер? Сомневаюсь, что для лиги это уважительная причина
Сильвер с нетерпением ждёт барыши от первого дуэта отец - сын в НБА в одной команде, да ещё в лице такой звезды как Леброн. Так что тут полный карт бланш на хотелки Леброна
+1
0
+1
Кто-то умный разрубил этот гордиев узел
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