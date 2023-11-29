Определились пары 1/4 финала плей-офф внутрисезонного турнира НБА. «Лейкерс» сыграют с «Финиксом», «Милуоки» – с «Нью-Йорком»

Теги Бостон Индиана Лейкерс Милуоки Нью-Йорк Новый Орлеан Финикс Сакраменто НБА календарь Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Определились пары 1/4 финала плей-офф нового внутрисезонного турнира НБА.

В Восточной конференции «Милуоки» (1-й посев) сыграет с «Нью-Йорком» (4), «Индиана» (2) встретится с «Бостоном» (3).

В Западной конференции «Лейкерс» (1) сойдутся с «Финиксом» (4), «Сакраменто» (2) – с «Новым Орлеаном» (3).

Четвертьфиналы состоятся 4-5 декабря. Команды, указанные в парах первыми, сыграют на домашних площадках.

Решающие встречи турнира пройдут в Лас-Вегасе (7 декабря полуфиналы, 9 декабря финал).

Формат турнира подразумевает, что все 30 команд были распределены на 6 групп: по три в каждой конференции. Все в группе встретились между собой – команды провели по две игры дома и две на выезде. Победители вышли в плей-офф, а еще по одному коллективу с каждой конференции («Никс» и «Санз») с лучшим процентом побед присоединились к ним, получив «уайлд кард». 

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7 комментариев
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бернер тайлера 9ер9ена
Тейтум, который ныл про разницу очков, прошел в плов по разнице очков. Как мило
+11
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+11
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Кирилл
Ответ ModestBoy
Что за тупая жеребьёвка :) Лейкерс начинают плейофф с командой из своей же группы, и это при шести группах... Развести не выглядело сложным
А как вы видите это разведение ?

Команды расставили по порядку и разнице:
1. ЛАЛ - 4:0, разница +74;
2. Сакраменто - 4:0, разница +30;
3. Пеликаны - 3:1, разница +33;
4. Финикс - лучшая команда среди вторых мест, 3:1 и разница +34.

Вот и вырисовались пары плей-офф внутрисезонного турнира )
Никто же не виноват, что Финикс стали лучшими среди команд, занявших второе место )
+4
0
+4
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Bahmut
Только за 1/4 с Лейкерс, турнир может понравиться. Лишь бы Букер с Дюрэнтом здоровы были.
+1
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+1
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Stone Cold
ну надо признать, что идея турнира зашла, плейофф по парам огненный, площадки бы нормальные сделать
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