Определились пары 1/4 финала плей-офф нового внутрисезонного турнира .

В Восточной конференции « » (1-й посев) сыграет с « » (4), «Индиана» (2) встретится с « » (3).

В Западной конференции « » (1) сойдутся с «Финиксом» (4), «Сакраменто» (2) – с «Новым Орлеаном» (3).

Четвертьфиналы состоятся 4-5 декабря. Команды, указанные в парах первыми, сыграют на домашних площадках.

Решающие встречи турнира пройдут в Лас-Вегасе (7 декабря полуфиналы, 9 декабря финал).

Формат турнира подразумевает, что все 30 команд были распределены на 6 групп: по три в каждой конференции. Все в группе встретились между собой – команды провели по две игры дома и две на выезде. Победители вышли в плей-офф, а еще по одному коллективу с каждой конференции («Никс» и «Санз») с лучшим процентом побед присоединились к ним, получив «уайлд кард».