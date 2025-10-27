0

«Реал» установил рекорд ACB, одержав 34 домашние победы подряд

Мадридский «Реал» побил рекорд «Барселоны».

Обыграв «Манресу» со счетом 87:75, мадридцы продлили свою домашнюю победную серию в чемпионате Испании до 34 матчей. «Реал» не знает поражений на «Мовистар Арене» с марта 2024 года.

Мадридский клуб идет в национальном чемпионате с показателем 3-1, проиграв лишь на выезде «Басконии». Следующий домашний матч «Реала» в чемпионате Испании состоится 16 ноября. Соперник – «Бильбао».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoРеал
logoчемпионат Испании
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Валенсия» выиграла у «Ховентуда», «Реал» обыграл «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:03
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
23 октября, 18:31
Евролига. Трехочковый Тамира Блатта на последних секундах принес «Маккаби» победу над «Реалом»
22 октября, 20:15
Главные новости
Док Риверс о матче с «Кливлендом»: «Зонная защита сработала феноменально. Именно это вернуло нас в игру»
4 минуты назад
Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Орландо»
20 минут назад
Джейсон Кидд о Купере Флэгге: «Его баскетбольный IQ исключительно высок»
сегодня, 13:33
Яннис Адетокумбо: «В баскетболе ФИБА защита жестче, чем в НБА»
сегодня, 13:15
Тайрон Лю: «Чонси Биллапс сохраняет уверенность. У него всегда есть моя любовь и поддержка»
сегодня, 12:37
Данки Купера Флэгга и Майлза Бриджеса стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 12:18Видео
Антон Астапкович о Егоре Дёмине: «Надеюсь, что он окрепнет и будет продавливать европейскую точку зрения, как Йокич или Дончич»
сегодня, 12:00
Джордан Пул о «Новом Орлеане»: «Так приятно оказаться в атмосфере, где болельщики вовлечены в игру. Арена «Вашингтона» была мертвой»
сегодня, 11:17
Ник Калатес близок переходу из «Монако» в «Партизан»
сегодня, 10:51
Демар Дерозан о матче с «Лейкерс»: «46 штрафных против 18? Это безумие»
сегодня, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
Саша Обрадович: «Нвора не тренировался, Батлер проходит обследование. Решение я приму в день игры»
51 минуту назад
Тримбл, Пойтресс, Квитковских, Пэрис Ли и Брендан Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:45Фото
Волосы Джейлена Брауна оставили черный след на майке Рона Холланда
сегодня, 11:42Видео
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Вену», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие результаты
вчера, 20:38
Чемпионат Франции. «Монако» обыграл «Булазак», «Элан Шалон» принимает «Париж»
вчера, 18:06Live
ACB. «Валенсия» выиграла у «Ховентуда», «Реал» обыграл «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:03
Юрица Големац о проекте «Дубая»: «Речь идет о создании культуры, команды, о привлечении фанатов. Не собираемся тратить кучу денег, чтобы выиграть все и сразу»
вчера, 19:20
Чемпионат Италии. «Милан» разобрался с «Венецией», «Наполи» победил «Реджо-Эмилию» и другие матчи
вчера, 19:01Live
Эргин Атаман о травмах в «Панатинаикосе»: «Если у нас не хватит игроков, придется вызывать ребят из академии»
вчера, 17:51
Джордан Нвора, скорее всего, пропустит два матча Евролиги (Mozzart Sport)
вчера, 15:46