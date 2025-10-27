«Реал» установил рекорд ACB, одержав 34 домашние победы подряд

Мадридский «Реал» побил рекорд «Барселоны».

Обыграв «Манресу» со счетом 87:75, мадридцы продлили свою домашнюю победную серию в чемпионате Испании до 34 матчей. «Реал» не знает поражений на «Мовистар Арене» с марта 2024 года.

Мадридский клуб идет в национальном чемпионате с показателем 3-1, проиграв лишь на выезде «Басконии». Следующий домашний матч «Реала » в чемпионате Испании состоится 16 ноября. Соперник – «Бильбао».