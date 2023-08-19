НБА сократила количество выездных «бэк-ту-бэков» до 9,0 в среднем на команду. Это самый низкий показатель в истории лиги

НБА в сезоне-2023/24 сократила количество выездных «бэк-ту-бэков» (два матча за два дня) до 9,0 в среднем на команду. Это самый низкий показатель в истории лиги.

В прошлом сезоне этот показатель составил 9,6 в среднем на команду.

Ни одна команда не проведет более 15 «бэк-ту-бэков», и ни одна команда не проведет четыре матча за пять дней.

День выборов в США, 7 ноября, снова пройдет без матчей НБА.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков