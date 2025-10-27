0

Кендрик Нанн, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс возобновили тренировки с «Панатинаикосом»

Ключевые игроки вернулись в состав «Панатинаикоса» перед матчами Евролиги.

Кендрик Нанн, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс восстановились после травм и приступили к тренировкам. Главный тренер команды Эргин Атаман сможет рассчитывать на всех троих в ближайших матчах Евролиги.

28 октября «Панатинаикос» примет «Маккаби Тель-Авив», 31 октября на выезде сыграет против «Монако».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
