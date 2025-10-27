Семь игроков «Лейкерс» пропустят матч против «Портленда»
«Лейкерс» столкнулись с кадровым кризом перед матчем против «Трэйл Блэйзерс».
Команда выйдет на игру всего с семью доступными игроками основного состава, а также тремя баскетболистами на двусторонних контрактах.
Против «Портленда» не сыграют: Лука Дончич (растяжение пальца / ушиб ноги), Джексон Хэйс (колено), Леброн Джеймс (ишиас), Макси Клебер (мышцы живота), Маркус Смарт (четырехглавая мышца бедра), Аду Тьеро (колено) и Гэйб Винсент (голеностоп).
