0

Семь игроков «Лейкерс» пропустят матч против «Портленда»

«Лейкерс» столкнулись с кадровым кризом перед матчем против «Трэйл Блэйзерс».

Команда выйдет на игру всего с семью доступными игроками основного состава, а также тремя баскетболистами на двусторонних контрактах.

Против «Портленда» не сыграют: Лука Дончич (растяжение пальца / ушиб ноги), Джексон Хэйс (колено), Леброн Джеймс (ишиас), Макси Клебер (мышцы живота), Маркус Смарт (четырехглавая мышца бедра), Аду Тьеро (колено) и Гэйб Винсент (голеностоп).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Дэйва Макменамина в соцсети X
