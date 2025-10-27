«Локомотив-Кубань» и Ройс Хэмм расторгли контракт

Американский центровой покидает краснодарский клуб после шести матчей.

«Локомот ив-Кубань» объявил о расторжении контракта с Ройсом Хэммом по обоюдному соглашению сторон.

26-летний баскетболист перешел в «Локо» в этом межсезонье из «Бетсити Пармы» и успел провести за клуб всего шесть матчей, набирая в среднем 5 очков, 4,8 подбора и 0,7 блок-шота за 16 минуты на площадке.