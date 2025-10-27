Эргин Атаман: «Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки»

Эргин Атаман резко ответил на вопрос о тактике перед матчем с «Маккаби».

«Наша тактика не изменится. Баскетбол выигрывают не тактикой, а игроками. Ты готовишь игроков к игре, к победам или поражениям. Последние два сезона мы чаще побеждали.

Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки. Я верю в них, они встроятся в нашу систему. Не буду менять систему из-за поражения. У нас есть победители в стратегии, команде и составе.

Да, у нас есть новые игроки, которым нужно адаптироваться, как Ти Джей Шортсу, совершенно чуждому нашей системе. Возможно, когда он выйдет, мы что-то скорректируем.

В баскетболе есть разные методы. Я использую свои. Это я, Эргин Атаман . Я построил карьеру своими методами и продолжу их применять. Иногда я говорю, иногда кричу, иногда остаюсь на скамье. Все могут это понять», – сказал главный тренер «Панатинаикос ».