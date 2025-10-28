Кевин Гарнетт: «Мне не нравится, что Купер Флэгг играет разыгрывающего. Поставьте его на периметр, пусть использует атлетизм»

Кевин Гарнетт назвал причину неудачной игры Купера Флэгга.

В 4 матчах сезона первый номер драфта-2025 набирает 13,0 очка, 2,3 подбора и 2,5 передачи.

«Мне не нравится, что Купер Флэгг играет разыгрывающего. Мне не нравятся все эти легкие форварды на позиции первого номера. Разыгрывать очень сложно. Необходимо принимать решения, удовлетворять запросы всех набирающих очки. Нужно понимать, как этому способствовать.

Мне кажется, Куперу было бы гораздо комфортнее на периметре, откуда он мог бы врываться под кольцо, используя свой атлетизм и молодость. Нужно дать ему разбежаться. Не стоит обрекать его на таскание мяча по всей площадке», – заявил бывший игрок НБА.