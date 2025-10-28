Чет Холмгрен забил постер-данк через Купера Флэгга
Центровой «Тандер» не заметил сопротивление новичка.
В одном из эпизодов матча между «Далласом» и «Оклахомой» Холмгрену удался эффектный проход под кольцо, завершившийся данком через Купера Флэгга.
По итогам встречи на счету центрового 18 очков, 11 подборов и 4 блок-шота. Флэгг отметился 2 очками, 2 подборами и 2 перехватами.
«Тандер» обыграли «Мэверикс» – 101:94.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница NBA on ESPN в соцсети X
