Чет Холмгрен забил постер-данк через Купера Флэгга

Центровой «Тандер» не заметил сопротивление новичка.

В одном из эпизодов матча между «Далласом » и «Оклахомой» Холмгрену удался эффектный проход под кольцо, завершившийся данком через Купера Флэгга .

По итогам встречи на счету центрового 18 очков, 11 подборов и 4 блок-шота. Флэгг отметился 2 очками, 2 подборами и 2 перехватами.

«Тандер» обыграли «Мэверикс» – 101:94.