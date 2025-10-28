Видео
Джамал Мюррэй набрал 43 очка в игре с «Миннесотой»

Защитник «Наггетс» провел результативный матч.

Во встрече с «Вулвс» Мюррэй принес своей команде 43 очка, 23 из которых он набрал в третьей четверти, когда «Денвер» совершил рывок 45:29, отыграв 8-очковое отставание по итогам первой половины игры.

Защитник реализовал 16 из 29 бросков с игры, 5 из 9 трехочковых и 6 из 7 штрафных. На его счету также 6 подборов и 3 передачи.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич по итогам встречи набрал 25 очков, 19 подборов и 10 передач, оформив таким образом свой третий трипл-дабл в трех играх в этом сезоне.

В составе «Миннесоты» самым результативным стал форвард Джейден Макдэниелс с 25 очками, в то время как форвард Джулиус Рэндл набрал 24, а центровой Наз Рид – 18.

Звездный защитник «Вулвс» Энтони Эдвардс пропускает матчи из-за растяжения задней поверхности бедра.

