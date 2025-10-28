7

Виктор Вембаньяма мотивирован тем, что Чет Холмгрен уже выиграл чемпионский титул

Французский центровой «Сперс» стремится догнать своего давнего соперника.

Инсайдер Марк Спирс сообщил в эфире программы NBA Today в понедельник, что победа центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена в чемпионате НБА в прошлом сезоне стала дополнительной мотивацией для Вембаньямы в его втором году в лиге.

«Мне сообщили из источников внутри команды, что Вемби мотивирован Четом. Тем, что у Чета уже есть преимущество в виде чемпионского титула», – сказал Спирс.

Соперничество между Вембаньямой и Холмгреном, по сообщениям, берет начало еще со времен их выступлений за юношеские сборные (до 20 лет) на международной арене. Их матчи в НБА всегда проходят напряженно, и Вембаньяма играет с особым энтузиазмом, когда они встречаются.

И «Тандер», и «Сперс» начали сезон с четырех побед подряд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoНБА
logoЧет Холмгрен
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вембаньяма набрал 24+15 при 7/8 с игры, у «Сперс» впервые с 2017 года 4-0 на старте сезона
сегодня, 04:40Видео
Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокумбо признаны лучшими игроками первой недели нового сезона НБА
вчера, 20:05Фото
Виктор Вембаньяма – первый в истории, кто набрал 100+ очков и 15+ блок-шотов за первые три игры сезона
вчера, 08:32
Главные новости
Патрик Беверли о 1/10 из-за дуги у Трэя Янга: «Просто не пошел бросок»
10 минут назад
Джамал Мюррэй набрал 43 очка в игре с «Миннесотой»
22 минуты назадВидео
Кевин Гарнетт: «Мне не нравится, что Купер Флэгг играет разыгрывающего. Поставьте его на периметр, пусть использует атлетизм»
24 минуты назад
Джа Морэнт: «Я никогда по-настоящему не хотел быть лицом НБА»
44 минуты назад
Джо Маззулла в тайм-ауте после данка Деандре Джордан: «Еще четыре дня назад он был на улице, а вы позволяете такое»
47 минут назад
Виктор Вембаньяма: «В этом году придется обойтись без костюма на Хэллоуин»
57 минут назад
Брэдли Бил пропустит второй матч подряд из-за проблем со спиной
сегодня, 06:04
Стив Керр о 25+10 у Куминги с «Мемфисом»: «Когда он так играет, мы становимся другой командой»
сегодня, 05:56
Деандре Эйтон о матче с «Портлендом»: «Они все время несли всякую чушь в мой адрес»
сегодня, 05:49
Макс Кристи о 2 очках и 1/9 с игры у Флэгга против «Тандер»: «Команда недостаточно помогает ему»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
Мэк Маккланг о многолетнем контракте с «Индианой»: «Спасибо, Господь!»
сегодня, 05:29
Семь игроков «Лейкерс» пропустят матч против «Портленда»
вчера, 20:21
«Локомотив-Кубань» и Ройс Хэмм расторгли контракт
вчера, 19:54
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
вчера, 18:03
Эргин Атаман: «Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки»
вчера, 17:47
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно замедлить «Валенсию», снизить их эффективность в атаке»
вчера, 15:48
Кендрик Нанн, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс возобновили тренировки с «Панатинаикосом»
вчера, 15:35
«Реал» установил рекорд ACB, одержав 34 домашние победы подряд
вчера, 14:19
Саша Обрадович: «Нвора не тренировался, Батлер проходит обследование. Решение я приму в день игры»
вчера, 14:01
Тримбл, Пойтресс, Квитковских, Пэрис Ли и Брендан Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:45Фото