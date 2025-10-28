Виктор Вембаньяма мотивирован тем, что Чет Холмгрен уже выиграл чемпионский титул

Французский центровой «Сперс» стремится догнать своего давнего соперника.

Инсайдер Марк Спирс сообщил в эфире программы NBA Today в понедельник, что победа центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена в чемпионате НБА в прошлом сезоне стала дополнительной мотивацией для Вембаньямы в его втором году в лиге.

«Мне сообщили из источников внутри команды, что Вемби мотивирован Четом. Тем, что у Чета уже есть преимущество в виде чемпионского титула», – сказал Спирс.

Соперничество между Вембаньямой и Холмгреном, по сообщениям, берет начало еще со времен их выступлений за юношеские сборные (до 20 лет) на международной арене. Их матчи в НБА всегда проходят напряженно, и Вембаньяма играет с особым энтузиазмом, когда они встречаются.

И «Тандер», и «Сперс» начали сезон с четырех побед подряд.